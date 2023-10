Reprodução/Instagram Bolo de aniversário de 1 ano de Maria Flor custou R$ 58 mil e levou 10 dias para ficar pronto

A pequena Maria Flor, filha caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou seu primeiro ano de vida nesse domingo (22) em uma celebração luxuosa onde o bolo por si só foi uma atração a parte. Realizado em Goiânia, e com o tema Jardim Encantado da Disney, os pais organizaram uma festança inspirada no Epcot Garden com a presença de amigos e familiares em um buffet durante a tarde. A menina comemorou o seu aniversário com o tema dos personagens Mickey e Minnie e contou com uma mesa repleta de flores.

O bolo inspirado nos jardins dos parques da Disney precisou de 10 dias para ficar pronto e teve um custo de aproximadamente R$ 58 mil. Mariana Junqueira, confeiteira conhecida entre os famosos, precisou de uma equipe de 7 pessoas para ajudá-la nessa missão.

Com cerca de um metro e sessenta de altura e mais de seis mil flores de açúcar feitas à mão, pétala por pétala, o bolo ainda contava com uma escultura de açúcar de 60 cm de altura do Mickey Mouse toda coberta de hortênsias no topo que dava toque especial

Os docinhos da festa também seguiram a mesma temática e foram espalhados pela área do Parabéns na festa



Reprodução/redes sociais Família de Leonardo canta parabéns para Maria Flor, em Goiânia

Flor ganhou um aniversário no mesmo lugar e com a mesma decoradora que sua irmã mais velha, Maria Alice, para evitar comparações. Nas redes sociais, Virginia mostrou todos os detalhes do aniversário da filha. Desde personagens com 9 metros de altura até inúmeras lembrancinhas, a festa de Maria Alice é gigantesca, com palco onde diversas atrações como Galinha Pintadinha, Guilherme & Benuto, Edson & Hudson e Barões da Pisadinha se apresentaram.

* Texto de Lívia Carvalho

