Marcio Farias Série de reclamações dos atores compõem bastidores de gravação do remake de Dona Beja, no HBO Max

Após 37 anos de sua exibição original, a novela Dona Beja produzida pela HBO Max deverá entregar 40 capítulos e compor seu catálogo em 2024, mas para chegar até a sua estreia, a equipe de produção da trama tem experianciado um clima nada agradável nos bastidores. De acordo com Anna Luiza Santiago do O Globo, os atores do folhetim têm feito uma série de reclamações durante a gravação das cenas.

Das queixas apresentadas, as principais destacam que os atores têm reclamado de alterações nas cenas em cima da hora. Já que eles têm recebido adendos com frequência. Além disso, criticam o fato de a maioria das sequências devem ser feita de uma vez só, sem chance de regravação, o que causa insegurança. Os trabalhos são comandados pelo diretor português Hugo de Sousa.



Dona Beja é gravada numa cidade cenográfica na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e conta a história de Ana Jacinta, que, após uma desilusão amorosa, abre um bordel e se torna uma famosa cortesã de Araxá, em Minas Gerais. Originalmente exibida em 1986, tinha Maitê Proença como personagem central.



Na versão de 2024, Grazi Massafera viverá a protagonista e formará um triângulo amoroso com David Junior e André Luiz Miranda. Roberto Bomtempo e Deborah Evelyn serão vilões. Bianca Bin fará uma rival da personagem principal. Já Otavio Muller e Kelzy Ecard viverão um casal, pais da personagem de Catharina Caiado. Eles terão um neto, vivido por Paulo Mendes. Bukassa Kabengele, Thalma de Freitas, Luciano Quirino, Gabriel Godoy, Erika Januza também fazem papéis de destaque.

* Texto de Lívia Carv alho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho