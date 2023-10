Reprodução Britney Spears ficou com Colin Farrell após Justin Timberlake 'dormir com 7 garotas'

Novas declarações sobre o famoso rompimento entre Britney Spears e Justin Timberlake vieram à tona após a revista Time expor trechos da biografia da cantora, A Mulher em Mim, que será lançada em 24 de outubro. Em uma de suas revelações, a artista relata como ela e o ex-líder do NSYNC reagiram após o término do namoro, que durou de 1999 a 2002.

A Princesa do Pop confessou ter tido um affair superintenso com Colin Farrell pouco tempo depois do rompimento e revelou que só ficou com o ator irlandês após saber que o ex tinha "dormido com seis ou sete garotas" nas semanas subsequentes à separação.

Britney avaliou o caso com Colin Farrell como "briga", por conta da intensidade do romance. Na época, a artista o conheceu ao visitar o set de gravações do filme SWAT, e os dois ficaram juntos. "Briga é a única palavra para isso – ficamos tanto um em cima do outro, lutando tão apaixonadamente que era como se estivéssemos em uma briga de rua", escreveu em um trecho do livro de memórias.

Embora tenha vivido um romance quente com o astro irlandês, Spears nunca admitiu um namoro, de verdade. Inclusive Colin negou publicamente em entrevista, no lançamento do filme, que eles estivessem juntos, e a chamou de "amiga".

Britney lamentou o fim do affair com Farrell: "Como fiz antes, quando me senti muito apegada a um homem, tentei de todas as maneiras me convencer de que não era grande coisa, que estávamos apenas nos divertindo, que, neste caso, eu estava vulnerável porque ainda não tinha superado o Justin", escreveu ela, sobre o seu azar no amor. "Por um breve momento, pensei que poderia haver algo ali. As decepções em minha vida romântica foram apenas uma parte do quão isolado me tornei. Eu me sentia tão estranha o tempo todo", disse.

* Texto de Lívia Carvalho

