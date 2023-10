Reprodução/Youtube Faustão fez uma surpresa para o filho, João Guilherme, em sua estreia na Band





A estreia solo de João Guilherme Silva com o Programa do João na noite de sábado (21), na Band, contou com uma plateia repleta de familiares e alguns amigos famosos. Seu pai, Fausto Silva, mesmo em processo de recuperação após o transplante de coração, também deu as caras na atração. Ele não esteve no auditório, mas apareceu em vídeo em dois momentos diferentes.







A primeira entrada do veterano aconteceu logo nos primeiros minutos do programa. Anne Lottermann, parceira dos tempos de Faustão na Band, subiu no palco para lhe desejar boa sorte na carreira e aproveitou para apresentar a surpresa preparada ao filho do ex-patrão. Faustão surgiu no telão com um recado ao filho, que o fez ir às lágrimas.

"Olha eu de novo aqui na Band. Mas hoje por um motivo especial. Estou aqui com muita alegria, muito orgulho, porque meu filho João está começando o seu programa. Desde o início eu tinha percebido que ele tem muito carisma, simpatia, tem naturalidade e é um cara que tem uma personalidade artística diferente da minha. O que é muito bom. O fato de ser filho é uma coisa. Artisticamente ele tem as características dele e o público vai perceber ao longo do tempo", começou o veterano.

"Espero que o João tenha calma, paciência, porque é uma longa caminhada. Só que ele está ao lado de gente como o Cris Gomes, Beto Silva, Renato Moreira, que são os meus fiéis guardiões desde os tempos antigos e são competentes e vão saber ajudá-lo. Espero também que o público tenha com você, João, a mesma paciência, a mesma audiência que este público me deu durante muitos e muitos anos. Eu sou eternamente grato. Seja coração velho, coração novo. Mais ainda, para agradecer a todos vocês. A partir de agora é todo mundo ligado no programa do João", concluiu.

A segunda entrada de Faustão foi em uma ação de merchandising anunciando o lançamento da rede de franquias da Pizza do Faustão. De sua casa, o apresentador mostrou ao público que o tradicional quadro que fez sucesso em seus mais de 30 anos na Globo agora se tornou uma empresa e está recrutando empresários que queiram espalhar suas pizzas por todo o Brasil.

A novidade já havia sido antecipada pelo próprio João Guilherme durante a coletiva de imprensa, realizada na última segunda-feira (16).

Faustão apareceu no vídeo, sentado atrás de uma mesa, no mesmo ambiente de sua casa em que concedeu a entrevista ao Domingo Espetacular, da Record. Logo após dar o recado ao público, um time de entregadores entrou no Teatro Itália e serviu pizzas à plateia, armando uma grande farofada. João Guilherme aproveitou para dar uma abocanhada em uma delas direto da caixa.

Reprodução/Youtube João Guilherme Silva comendo pizza na estreia de seu programa