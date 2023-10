Saiba quais são 10 turnês mais lucrativas de 2023; veja a lista

Sucesso

Inclusive, as estrelas estendem o sucesso dos palcos aos streamings e devem arrecadar milhões com o lançamento dos filmes sobre suas turnês. De acordo com a Forbes, o filme Taylor Swift: The Era Tour, cuja produção custou cerca de US$ 15 milhões segundo o The New York Times, deverá arrecadar mais de US$ 125 milhões nas bilheterias dos EUA neste fim de semana de estreia, e outros US$ 60 milhões internacionalmente. Renaissance: A Film By Beyoncé estreia em 1º de dezembro (as estimativas não incluem receitas potenciais ou de pré-venda dos filmes.). Mas é importante frisar a princípio, os perfis mais moderados – que ainda sim, desbancam bilheterias com os anúncios de seus respectivos shows. Confira: