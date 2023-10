Reprodução/redes sociais Ex-apresentadora da Record, Rhiza Castro, relata ter sido demitida da empresa após denunciar assédio sexual

Rhiza Castro, ex-apresentadora da Record News, relatou por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, que foi demitida da Record dois dias após denunciar um diretor da emissora por assédio sexual. A jornalista deixou a empresa em 4 de janeiro deste ano, mas por estar muito machucada com a situação, decidiu expor o caso somente agora, sem citar o nome do profissional. A comunicadora afirmou que foi vítima do crime por quase um ano e foi demitida após denunciar o caso ao RH. Agora, ela move um processo trabalhista e criminal contra o infrator. "Não aceitem isso", exclamou.



Na noite desse domingo (22), a jornalista deu detalhes do caso no vídeo e na legenda da publicação do Instagram. "Hoje venho às redes sociais pra falar de um assunto muito triste pra mim. A minha saída da empresa em que trabalhei como apresentadora em vários telejornais em rede nacional.", disse.

E prosseguiu: "Eu sofri assédio sexual e retaliação por não ceder, no período de quase um ano. Quando eu já não tinha mais saúde para suportar o terror que estava vivendo, decidi denunciar o caso ao RH. Resultado: fui demitida dois dias depois da denúncia", afirmou a apresentadora, que já trabalhou no Hora News, News das 10 e Esporte Record News.

Na sequência, ela contou que move um processo contra o profissional. "Com isso, estou movendo um processo trabalhista contra a empresa e criminal contra esse monstro que me assediou, na maior cara de pau, sem nem se sentir inibido com a esposa trabalhando no mesmo local", revelou. E pontuou: "Não ao assédio! Agradeço ao apoio da minha família e aos competentes advogados Thiago Anastácio, Guto Castro e Marcello Badaro. Vocês foram e estão sendo essenciais".



Apresentadora da Record foi demitida após denunciar assédio sexual de diretor da emissora pic.twitter.com/wbnZn6zhmQ — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) October 23, 2023

Rhiza diz ter realizado o boletim de ocorrência em 6 de janeiro, além de ter as mensagens enviadas pelo diretor a ela. "Foram meses recebendo muitas mensagens. Tenho todas elas, e isso me ajudou a provar o assédio. [O diretor] fazia convites para jantar, tirava fotos minhas e me mandava elogiando, e falava coisas do tipo: 'Assim meu coração não aguenta'. Até presentes ele já me deu. Foram muitas diretas e indiretas", disse em entrevista a Lucas Pasin, do UOL.

No vídeo, a jornalista ainda conta ter enviado para a emissora provas do que estava falando. "Denunciei no RH da Record. Fui lá pessoalmente, conversei com o diretor do RH, e ele me pediu que mandasse um email com algumas provas. Fiz isso, e dois dias depois veio a minha demissão. A justificativa foi 'corte de gastos', e nunca mais falaram absolutamente nada", afirmou.

E prosseguiu: "Tinha esperança que fosse uma empresa que zelasse pelo bem-estar de seus colaboradores. Me enganei [...] Tenho muito orgulho de ter feito tudo isso, saído dessa prisão. Talvez eu tenha sido a única mulher que teve coragem, porque sei de várias outras pessoas que sofreram na mão dessa pessoa", disse.

* Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho