Reprodução Veja quem será Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu em minissérie sobre Ayrton Senna

A nova minissérie de seis episódios da Netflix, Senna, irá contar a trajetória do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, e sua vida íntima. Para trazer a história às telas, o stremaing revelou o elenco completo que irá compor a produção. Além de Gabriel Leone, que já havia sido anunciado como o intérprete do atleta, os nomes das atrizes que irão protagonizar as "rivais" no triângulo amoroso do brasileiro também foram divulgados.

Julia Foti interpretrá Adriane Galisteu, que namorou Senna de 1993 a 1994, e Xuxa Meneghel, que se relacionou com o piloto entre 1988 e 1990, será vivida por Pamela Tomé. Houve especulações sobre a ausência da modelo na trama, por conta da suposta relação conturbada da família do piloto com artista. Porém, isso não se confirmou.

Além delas, serão mostradas outras companheiras que ele teve. Alice Wegmann fará o papel da primeira companheira do piloto. Veja imagens de Julia Foti (como Adriane Galisteu) e Pamela Tomé (como Xuxa Meneghel):

Camila Márdila fará Viviane Senna, irmã do personagem central. Marco Ricca ficou com o papel do pai deles. Gabriel Louchard, por sua vez, será Galvão Bueno na série. Foram escalados ainda Susana Ribeiro, Christian Malheiros e Hugo Bonemer.

A produção conta com vários atores estrangeiros: Matt Mella, Kaya Scodelario, Arnaud Viard, Joe Hurst, Johannes Heinrichs, Keisuke Hoashi, Leon Ockenden, Patrick Kennedy, Richard Clothier, Steven Mackintosh e Tom Mannion, entre outros.

A minissérie começa com a mudança de Ayrton Senna para a Inglaterra, justamente quando o piloto deu início à carreira automobilística. A história conta os momentos bons e ruins do tricampeão de Fórmula 1 até sua morte em um acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino, em 1º de maio de 1994.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho