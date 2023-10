Reprodução/Record Cristina Mortágua em entrevista ao Domingo Espetacular

Musa dos anos 1990, Cristina Mortágua voltou a abrir o coração e pedir ajuda durante entrevista ao Domingo Espetacular, exibida na noite desse domingo (22). A ex-modelo explicou que chegou a procurar um psiquiatra após desabafar nas redes sociais e confirmou que está "doente das emoções": "Eu tenho vivido em alerta e viver assim não é saudável. Algumas pessas pensaram que eu fosse me matar", disse ela, que se relacionou com dois narcisistas. "Vivi manipulação psicológica e agressão", lamentou.

Cristina conta que quer voltar a trabalhar para se manter, mas segue desabrigada após desabafo no Instagram. A musa ainda enfrenta crises de ansiedade e depressão e também sofre com questões relacionadas à própria imagem.

"Eu cresci com baixa autoestima, com dificuldade de fazer escolhas, de tomar atitudes. Nunca me vi como uma sex symbol. Até pouco tempo, eu dizia: 'sou uma farsa'", confessou.

Mortágua preferiu não falar sobre o filho, Alexandre, fruto do relacionamento com o ex-jogador Edmundo. Mas abriu o jogo sobre a vida amorosa. "Eu vivi dois relacionamentos com narcisistas que pintaram [o sete] comigo. Foi difícil sair, porque você não sabe nem mais quem é. Porque fazem uma confusão na sua cabeça. Eu vivi manipulação psicológica e agressão. Mas passou. Hoje consigo dar risada na cara deles. Não sei onde estava com a cabeça. Devia estar pirada. É a carência", disse.

E encerrou sua participação com um apelo: "Queria mesmo era encontrar o gênio da lâmpada. Primeiro um trabalho bacana. Não quero satisfazer o meu ego, não precisa ser nada ligado à TV. Mas algo que me dê uma remuneração até para fazer uma poupança para o futuro. Não sei o dia de amanhã. Quero ainda uma casa para chamar de minha. E acompanhamento psicológico, porque quero ficar boa", confessou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho