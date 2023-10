Reprodução Boninho não convidará Rachel Sheherazade para o BBB 24

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 na manhã dessa quinta-feira (19), e sua desclassificação movimentou as redes sociais ao ponto de especularem a oportunidade da jornalista integrar outro confinamento. Boninho, então responsável pelo Big Brother Brasil, deu uma resposta bem direta sobre a possibilidade da loira integrar o elenco de participantes de seu reality da Globo.

"Há uma grande torcida nas redes sociais para você chamar a Rachel para o próximo Big Brother. Esse convite pode acontecer?". O diretor da Globo foi claro em sua resposta: "Lógico que não", respondeu ao repórter do TV Fama (RedeTV!) em entrevista.





Isso porque um dos critérios para a escolha dos participantes do BBB é não ter participado de outros realities da TV brasileira. Diante disso, nomes como Nicole Bahls e Jojo Todynho já foram descartados da lista de Boninho nos últimos anos. O showrunner da Globo havia comentado sobre a expulsão de Rachel e disse que o fato pode ter sido premeditado pela própria jornalista.

Em um post do Instagram de Fábia Oliveira, do Metrópoles, Boninho questionou a veracidade da eliminação da famosa: "Algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem pedir é uma delas! Será?", disse.

Rachel foi chamada pela produção do programa após se desentender com Jenny, e posteriormente foi comunicada de sua saída. As duas discutiram por horas após a fazendeira colocar a jornalista para cuidar das ovelhas. Mas a loira não aceitou a função e recusou a exercê-la.

Com isso, todos os participantes foram penalizados com 48 horas sem gás na sede, e assim o caos se instaurou. As então rivais foram separadas pelos peões, mas Rachel colocou a mão no rosto de Jenny e a produção precisou intervir.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho