Reprodução Meryl Streep revela separação 'secreta' há seis anos e fim de casamento de quase cinco décadas

Após ficarem 45 anos juntos, veio à tona por meio do porta-voz de Meryl Streep ao Page Six Friday que "Don Gummer e Meryl Streep estão separados há mais de seis anos e, apesar de gostarem sempre um do outro, escolheram vidas separadas", constou em comunicado. A atriz, de 74 anos, e o escultor, de 76, se casaram em 1978 após serem apresentados um ao outro pelo irmão da artista, e tiveram juntos quatro filhos: Henry, de 43 anos, Mamie, de 40, Grace, de 37, e Louisa Jacobson, de 30.

A noítica viralizou no mesmo mês em Jada Pinkett revelou que está separada há sete anos de Will Smith. Embora Meryl ainda use a aliança de casamento, tal como foi possível ver no prêmio Princesa de Astúrias, onde compareceu sozinha nessa sexta-feira (20). A última vez que o casal apareceu junto em público foi na passadeira vermelha dos Óscares em 2018.

Meryl e Don trocaram alianças apenas seis meses após o então noivo da atriz, o também ator John Cazale, falecer em março daquele ano, após um diagnóstico de câncer de pulmão. Após a perda, a atriz precisou se mudar do apartamento que dividia com Cazale e recebeu ajuda do irmão e de um de seus amigos – que por acaso era Gummer.



Meryl e Don tornaram-se próximos e o veterano deixou Meryl sublocar seu apartamento na cidade de Nova York quando ele se ausentou da cidade. Do "contrato" nasceu uma grande amizade que acabou virando um casamento.



* Texto de Lívia Carvalho

