Beyoncé e Jay-Z compraram uma das maiores obras arquitetônicas e a mansão mais cara da Califórnia, nos Estados Unidos: um imóvel de aproximadamente 2,7 mil metros quadrados em Malibu por US$ 200 milhões - o equivalente a R$ 1 bilhão.

De acordo com o site TMZ, a mansão é a propriedade mais cara já vendida no estado da Califórnia, e supera o recorde anterior de US$ 177 milhões. Além disso, a casa é o segundo negócio imobiliário mais caro dos Estados Unidos.

O site ainda ressaltou que o casal teria pechinchado o imóvel, que tinha sido colocado à venda anteriormente por US$ 295 milhões (R$ 1,4 bilhão).

A propriedade fica na região das montanhas de Malibu e tem vista para o Oceano Pacífico, na área Paradise Cove, onde outros bilionários também residem. A mansão em si conta com 7 quartos, 11 banheiros, piscina, área de lazer e muito mais.

