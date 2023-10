Reprodução/Record Equipe de Shayan se revolta com atos de Kamila Simioni





Kamila Simioni exagerou na dose na festa desta madrugada em A Fazenda 15 e cometeu inúmeras infrações, que a Record até o momento tem feito vistas grossas. Após importunar sexualmente Shayan Haghbin, apertando suas partes íntimas, a ex-amante de Tony Salles deu um chute no pênis do iraniano. E a equipe do peão agora cobra por um posicionamento da emissora.





"E depois do assédio sexual, a participante Simioni deu um chute nas partes íntimas do Shay na festa dessa madrugada. Até onde a produção vai fechar os olhos?", publicou o perfil oficial de Shayan no Twitter, anexando o vídeo do momento em que a influenciadora agride o rival.

A tag "Simioni Expulsa" está entre os assuntos mais comentados do Twitter desde as primeiras horas da madrugada por conta do comportamento da amiga de Jenny Miranda no jogo. Além de chutar Shayan, ela agrediu Radamés Furlan no rosto, batendo propositalmente seu figurino no ex-jogador de futebol, e depois esfregou seu corpo no pênis de Henrique Martins, numa tentativa de seduzi-lo.

Ainda teve o pós-festa, com uma guerra de almofadas no quarto, que mostrou um excesso de agressividade nos atos de alguns participantes, incluindo Simioni. E o público está revoltado, porque a agressividade e permissividade da peoa tem sido aceita pela produção do reality e pela equipe de Rodrigo Carelli.

Os fãs ainda estão comparando o comportamento da influenciadora, que só ficou famosa por ser amante de Tony Salles, com o ato de Rachel Sheherazade, que agiu em instinto de defesa e acabou expulsa do programa.

"Só resolvem quando lhes convém, A Fazenda 15 sem credibilidade nenhuma", escreveu uma tuiteira identificada como Renata. "Assédio é crime. Se fosse no contrário, ela teria exposto ele, se unindo com a Jenny para cavar a expulsão do Shay. Como tentaram fazer com o Black e foi feito a Rachel. Simioni Expulsa", escreveu outra. "É impressionante como o Rodrigo Carelli tem seus preferidos dentro da Fazenda", reclamou outra.

E depois do assédio sexual, a participante Simioni deu um chute nas partes íntimas do Shay na festa dessa madrugada.



