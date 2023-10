Reprodução A suposta filha do cantor desabafou sobre a situação

No início deste mês, o Balanço Geral, da Record, divulgou a notícia de que Dyane Akacio recebeu uma carta da mãe biológica dizendo que o cantor Leonardo seria seu pai. A modelo solicitou um exame de DNA para descobrir se é realmente filha do artista, e nesta sexta-feira (20) desabafou sobre a situação nas redes sociais.



No Instagram, Dyane postou uma sequência de Stories comentando sobre o assunto: "Tudo que eu queria na minha vida, nesse momento, era casar e levar meu filho comigo pra Portugal. Tenho me planejado há anos pra isso. Com 27 anos, muitas pessoas colocam os sonhos na gaveta e almejam apenas coisas simples. Paz e ser feliz!!!".

"Foi o que eu fiz e queria. Coloquei meus sonhos adolescentes na gaveta e fui viver! Essa história toda atrasou a vinda do meu filho para Portugal, vai me deixar mais tempo longe dele, o que eu não acho justo, virou minha vida de cabeça pra baixo e só tem me colocado em conflitos e atraído julgamentos", disse.

"Só Deus sabe o que tenho enfrentado nos últimos meses, como estou psicologicamente, o que minha família tem sofrido. Hoje [quinta-feira, 19/10], minha mãe passou o dia todo no hospital. Mas Deus, para quê tudo isso?", questionou.

"Acredito que a vida não seja fácil pra ninguém, todos nós temos desafios, mas o que tenho passado tá fora da base... Eu não procurei ninguém, nunca tive curiosidade de saber sobre quem tinha me doado. Dói, eu já estava me curando dessa ferida...", acrescentou.

A modelo, que mora atualmente em Portugal com sua família adotiva, reforçou que só quer ter paz novamente. "Eu tinha problemas, assim como todo mundo, mas eu tava fazendo a minha vida fora do país e estava bem... Em vista do que estou nesse momento. Sinceramente, não sei qual o propósito de Deus com isso tudo na minha vida. Só sei que quero ter paz de novo. E se isso implica ficar na dúvida sobre saber se sou filha ou não dele", explicou.

"E deixar de procurar alguém que não aparece, que procurou por mim durante 1 ano e hoje essa pessoa não aparece, não dá notícias, não está onde deixou escrito que estaria (o endereço em cartas). Se alguém está brincando comigo, com a minha vida e com a minha história, por favor, não acabe com a minha vida", completou.

Além disso, Dyane lamentou que toda a história esteja afetando seus pais adotivos: "Minha mãe e meu pai, os verdadeiros (que me criaram), têm 72 anos. Eu não quero perder pessoas que amo por conta de nervosismo. Eles são a minha vida. Minha família é a minha vida. A que tenho e a que quero formar com o meu namorado".

"Acho que todo mundo, no final, só quer ser feliz... Eu mereço isso, eu sei das lutas que passei... E ninguém precisava saber que eu sou adotiva. Não só minha cidade, como o Brasil todo, hoje sabem da minha vida particular. Como se alguém quisesse isso pra si", reforçou.

"Ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu não procurei mídia. Eu estava tentando resolver em off. Isso, em algum momento, vazou por se tratar de alguém conhecido. Nem eu sei quem fez isso. Fui procurada por vários meios de comunicação e aceitei falar praquela que me tratou com carinho e se propôs a me ajudar a chegar até ele pra resolver, mas nunca imaginei essa repercussão", rebateu.

"Pessoas o tempo todo, que se dizem parentes, pessoas que fiquei anos atrás, me procurando. Gente inventando ter me conhecido na infância, histórias que se cruzam, mas não batem informações, dizendo ser meus irmãos... É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo", concluiu.

Para Dayane, até mesmo seu filho tem sido afetado pela exposição. "Fui mãe solo e luto pra levar meu filho comigo pra Portugal. Se vocês querem saber o que eu quero, é só isso, ficar perto do meu filho e ter a tranquilidade de saber que meus pais estão bem, com saúde, e fazer minha vida, simples, com a pessoa que escolhi e ser feliz", comentou.

"Dinheiro é importante, sim, mas eu sempre trabalhei, até porque quando se tem um filho sozinha, a gente trabalha em dobro, se doa em dobro. Dinheiro é importante, mas não é tudo e eu nunca quis o que não era meu. Não é agora que vou querer. Se engana quem acha que dinheiro é tudo. Dinheiro não traz quem partiu dessa vida de volta, dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra o que realmente tem valor. Exausta emocionalmente", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko