O ator Sidney Sampaio relevou detalhes do acidente que sofreu há cerca de dois meses, quando caiu do quinto andar de um prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, o ator falou sobre os momentos anteriores da queda e alertou sobre a mistura de remédios e bebida.



O artista comentou que está melhor em sua recuperação, mas que ainda tem sequelas: "Estou melhor, sinto algumas dores ainda na coluna, nos pés, de vez em quando. Mas eu tô muito melhor, acho que nasci de novo. Um milagre. Eu só agradeço a Deus por isso".

"Estava ensaiando para estrear uma peça, era a última semana de ensaio. Estava ensaiando bastante, dormindo pouco e resolvi tomar uma medicação para tentar dormir, só que já tinha bebido antes do jantar duas doses de vodca. Acabou que misturou e eu tinha esquecido [que tinha bebido]", explicou.

De acordo com Sidney, ele usou a medicação de sua irmã acreditando que era outra. "Achei que era um outro remédio, na verdade, porque 'roubava' às vezes o remédio dela. Então, fica a dica aqui: por favor, não tomem medicação sem uma prescrição médica, isso é muito sério", alertou.

Sobre a ocasião, o ator disse que se recorda que estava desorientado antes de cair. "Fui pro hotel porque não estava conseguindo dormir. O apartamento dos meus pais, em Copacabana, é baixo. Então, muito barulho, eu sem conseguir dormir, falei: 'Vou pro hotel pra conseguir descansar'. Lembro de fazer o check-in, de ir para o quarto, tranquilo, e depois as coisas começaram a ficar confusas na minha cabeça", afirmou.

"São fatos meio embaçados na minha cabeça, mas me recordo de estar bem confuso, pedindo ajuda e não entender direito o que estava acontecendo, me sentir meio perseguido. Fatidicamente, acabei caindo lá, me jogando, mas não teve nada a ver com depressão ou querer tirar a minha vida, de forma alguma", acrescentou.

O artista ainda aproveitou para desmentir os rumores de que tinha um diagnóstico de distúrbio mental: "Não tem nada a ver com isso [depressão e tentativa de suicídio]. Estava super bem, animado, trabalhando, foi essa questão mesmo da medicação, do efeito colateral misturado com bebida".

Sidney ainda contou como foi a reação de seus familiares. "Todo mundo se sentindo um pouco culpado, ela [irmã] pelo remédio, imagina, só quis ajudar. A gente acaba aprendendo com as situações e acho que foi uma grande lição", garantiu.

Por fim, o ator contou que seu filho, de 12 anos, sofreu bullying na escola devido ao acidente. "Foi muito preocupante e aí você vê que tem uma pessoa fazendo uma brincadeira com isso, agredindo uma criança, era uma outra criança também, mas é chato. Fiquei me sentindo muito culpado, mas depois falei: 'A culpa não é minha, foi um fato que aconteceu'", declarou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko