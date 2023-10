Reprodução A repórter foi assaltada durante uma reportagem ao vivo

Nesta sexta-feira (20), a repórter Beatriz Backes foi surpreendida ao ter seu celular roubado ao vivo durante o programa Bom Dia São Paulo, da Globo. A jornalista comentava sobre a situação do Metrô e CPTM, quando a transmissão pelo celular foi interrompida.



Os apresentadores Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato desconfiaram que o telefone teria caído no chão, mas posteriormente a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou o assalto.

Beatriz estava em frente à estação da Luz e dava mais informações sobre os problemas na linha 1-Azul do Metro após uma falha na circulação.

Após mostrar os ônibus no lado de fora da estação, a tela da repórter tremeu e a transmissão foi cortada. "O que é isso? Caiu o telefone?", questionou Bocardi. "Acho que caiu o telefone da Bia", ponderou Sabina. "Imaginamos que seja só isso", completou Bocardi.

Além disso, Beatriz não apareceu em mais nenhum momento no jornal, e os apresentadores também não deram mais detalhes. Nas redes sociais, os internautas pediram mais esclarecimentos.

"Sabina, Rodrigo, falem da repórter! Ela estava gravando com o celular. Foi só queda ou roubaram?", perguntou um dos usuários. "A repórter que estava na Luz falando do Metrô... O celular caiu mesmo ou foi roubado? Tive que sair para trabalhar, alguém me conta!", escreveu outro.

Os apresentadores não chegaram a dar um posicionamento ao vivo aos telespectadores, mas Beatriz foi de fato assaltada. Isso só ocorreu porque ela faz parte de uma categoria de repórteres que atuam sozinhos em São Paulo. Eles saem para as ruas sem cinegrafistas e sem seguranças, e são obrigados a se filmarem enquanto fazem a reportagem ao vivo para os noticiários da emissora.

Repórter da Globo é assaltada ao vivo! pic.twitter.com/CYiVWjgCgb — Felipe Reis  (@oFelipeReis) October 20, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko