Reprodução A jornalista ganhou mais fãs após sua expulsão do reality show

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 e deixou milhões de seguidores órfãos. Seu nome está desde a manhã desta quinta-feira (19) entre os nomes mais comentados do Twitter e sua popularidade só aumentou. No Instagram, o número de seguidores explodiu e já conquistou mais de 500 mil seguidores na rede social.

De acordo com a plataforma CrowdTangle, um relatório obtido com exclusividade pela coluna aponta que Rachel encerrou a quarta-feira (18) com 2.363.214 seguidores. E até o momento da publicação desta notícia, a jornalista já contava com 2.819.000 seguidores.

Nesta quinta-feira (19), Rachel foi chamada pela produção do programa após se desentender com Jenny, que posteriormente comunicaram sua saída. As duas estavam discutindo há horas após a fazendeira colocar a jornalista para cuidar das ovelhas. Rachel não aceitou a função delegada a ela e se recusou a exercê-la.

Com isso, todos os participantes foram penalizados com 48 horas sem gás na sede, e assim o caos se instaurou. As duas foram separadas pelos peões, mas Rachel colocou a mão no rosto de Jenny e a produção precisou intervir.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko