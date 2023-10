Divulgação O cantor revelou detalhes da discussão entre as participantes

O funkeiro Tonzão Chagas contou aos demais peões de A Fazenda 15 o que teria acontecido entre Rachel Sheherazade e Jenny Miranda antes da agressão que provocou a eliminação da jornalista nesta quinta-feira (19).



De acordo com o cantor, Jenny não incitou a agressão e Rachel disse que só cuidaria das ovelhas se Jenny a ajudasse. Após Lucas Souza tentar ajudar a jornalista, a situação ficou ainda mais intensa.

Tonzão revelou que no meio do bate-boca, Rachel colocou a mão no rosto de Jenny, além de ressaltar que o ex-marido de Jojo Todynho inflamou a discussão entre elas. "Rachel não é de gritar. Nunca a vi falar assim. Ela estava fora de si hoje", observou.

"Na hora em que cheguei lá, a cena que estava [acontecendo] era a Rachel colada na parede, o Lucas no meio [das duas] e a Jenny 'em cima'. A impressão que tive é que a Rachel estava acuada", completou Henrique.

A desavença entre Rachel e Jenny começou na manhã desta quinta-feira (19), após a fazendeira delegar a função de cuidar das ovelhas para Rachel. A jornalista recusou e disse que não cumpriria, provocando uma punição coletiva de 48 horas sem gás.

Como se não bastasse, as duas continuaram discutindo mesmo após Rachel descer ao local com a ajuda de Lucas Souza para alimentar os animais. Neste momento, Jenny entrou e tentou expulsar o peão, e assim o caos foi instaurado.

As duas participantes continuaram brigando até serem separadas por outros peões. Apesar de não terem imagens do momento, seus colegas relataram que Rachel colocou a mão no rosto de Jenny após ser encurralada na parede, o que provocou sua expulsão.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko