Reprodução/Juliana Coutinho Gretchen criticou a postura de sua ex-filha em A Fazenda 15

Após Rachel Sheherazade ser expulsa de A Fazenda 15, a cantora Gretchen também opinou sobre a situação, principalmente pela confusão envolver Jenny Miranda, sua ex-filha. Para ela, a jornalista não deveria ser expulsa e o problema estaria na mãe de sua neta, Bia Miranda.





De acordo com a artista, o diretor do reality show, Rodrigo Carelli, deveria rever as imagens. "Ainda dá tempo", acrescentou.



Além disso, Gretchen não poupou esforços para criticar a mãe de sua neta. "Porque vocês não cancelam ela?", "Já avisei que só tenho 6 filhos. Se insistirem serão bloqueados. Já comecei" e "Todo narcisista manipulador leva as pessoas a agirem e fazerem o que eles querem", disse sobre Jenny ao responder publicações no Twitter.



"Rachel Sheherazade, não te conheço pessoalmente. Mas conheci no programa uma mulher incrível, inteligente, corajosa e forte. Não se importe com essa expulsão. Você já entrou vencedora. Você sai mais campeã ainda. Conte comigo", publicou.



Para quem não se recorda, as desavenças de Gretchen e Jenny não são de hoje, e começaram após Bia Miranda entrar em A Fazenda 15. Segundo a mãe da vice-campeã da 14° temporada do reality show, sua família a abandonou e influenciou os bastidores para colocá-la no programa.

"Já estava desconfiada, mas eu não tinha provas. Como eu disse, a Bia é ainda uma menina e está vivendo uma experiência única na vida dela. Acabaram com a minha vida, fui ameaçada e até desvinculada de uma família. Agora, a minha filha fala que foi a avó quem a ajudou e ainda colocou o empresário? Meu Deus", apontou na época.

Entretanto, Gretchen negou as acusações: "A Jennifer quer ser famosa. A Jennifer quer ser filha da Gretchen, a irmã do Thammy. Entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade (de ir a Fazenda) para ela. E sabe por quê? Porque ela não merece. Deu essa oportunidade para a filha dela. E ela está muito chateada com isso".

A situação ficou ainda pior após Jenny e Bia cortarem o contato, e consequentemente a avó dela também não conversar com a ex-filha. A cantora inclusive pediu para que parassem de associá-la a Jenny e não fez nenhuma campanha para a permanência da mesma em A Fazenda 15.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko