Nego do Borel

Em A Fazenda 13, o cantor Nego do Borel também foi retirado do reality show. O funkeiro entrou no confinamento após inúmeras polêmicas fora da casa, entre elas acusações de assédio, abuso psicológico e agressão. Apesar do péssimo histórico, Nego do Borel ainda foi convidado para o programa, mas foi expulso após acusações de estupro de vulnerável contra Dayane Mello.