Reprodução/Instagram Veja o momento em que os participantes souberam da expulsão de Rachel

Nesta quinta-feira (19), a Record informou aos peões de A Fazenda 15 que a participante Rachel Sheherazade estava fora da competição do reality show após colocar em risco a integridade física de Jenny Miranda. Com isso, os peões tiveram um surto e uma briga foi instaurada entre a fazendeira da semana com Kally Fonseca, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza.



"Você é baixo nível. Baixo nível. Foi peitada por uma mulher de 50 anos. Você quase agrediu uma mulher de 50 anos. Você colocou ela contra essa parede. Você peitou ela. Você empurrou ela pro canto que eu vi", disparou Lucas, aos berros.

"Se não eu tinha sido expulsa. Quem foi expulsa foi ela. Eu nunca encostei em ninguém", respondeu Jenny.

Jaqueline explicou que Jenny sempre tratou as pessoas com mais agressividade, mas a peoa reiterou que nunca agrediu nenhum dos participantes.

Lucas e Jaqueline ainda bateram palmas. "Parabéns, você conseguiu", concluiu o ex-marido de Jojo Todynho. Por fim, Kally gritou que Jenny era do mal: "Demônia! Tu vai pagar, Satanás. Do mal".





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko