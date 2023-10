Reprodução/Record - 19.10.2023 Rachel Sheherazade promoveu confusão generalizada em 'A Fazenda 15'





Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 na manhã desta quinta-feira (19). A Record acaba de emitir um comunicado a todos os participantes do reality show, afirmando que a jornalista violou uma das cláusulas do contrato e colocou em risco a integridade física de Jenny Miranda, sendo retirada imediatamente do jogo.







A informação apareceu na tela da TV da sala do confinamento, onde a fazendeira Jenny leu para todos os confinados a informação de que sua rival havia sido expulsa.

"Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet."

Comunicado aos peões sobre a eliminação de Rachel





A situação caótica começou na manhã desta quinta-feira, quando a fazendeira delegou as funções e colocou Rachel para cuidar das ovelhas. Cansada, ela recusou a imposição da tarefa e afirmou que não a cumpriria, provocando uma punição no coletivo, que ficará 48 horas sem gás.

Após ser convencida de cumprir com suas obrigações, ela desceu para a área de trato dos bichos e contou com a ajuda de Lucas Souza para alimentar as ovelhas. Neste momento, Jenny entrou no local e tentou expulsar o ex-marido de Jojo Todynho, indo para cima de Rachel.

A agressão, ao que consta, ocorreu neste momento. Não se sabe ainda ao certo, porque a Record cortou o sinal do PlayPlus e impediu os assinantes de assistirem ao momento que provocou sua expulsão.

Mas minutos mais tarde, na casa da árvore, Rachel informou a André Gonçalves que havia colocado a mão na cara de Jenny e a empurrado para trás, já que estava sendo encurralada e se sentindo ameaçada pela rival.

A Record prometeu exibir todas as cenas na edição ao vivo desta quinta-feira. Como resultado da confusão, a Roça foi suspensa, e com isso os peões André, Kally Fonseca e Nadja Pessoa foram salvos da eliminação.