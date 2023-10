Reprodução/Instagram Moranguinho investe fortuna com série de cirurgias plásticos

Ellen Cardoso, popularmente conhecida como Mulher Moranguinho, recorreu mais uma vez aos procedimentos estéticos e desembolsou uma verdadeira fortuna para realizar cirurgias plásticas. A ex-Fazenda é mais um nome do time dos que recorrem às intervenções no corpo para alterar a aparência. Isso porque recentemente a modelo esteve na JK Estética Avançada, clínica queridinha das celebridades localizada em São Paulo.





A musa investiu cerca de R$ 90 mil em tecnologia Lipo LAD, lipoaspiração de alta definição que retira a gordura localizada, e também, estruturação no bumbum, além dos gastos hospitalares em torno de R$ 18 mil. Famosos como Brunna Gonçalves, Viih Tube e Gkay também são adeptas da Lipo Lad.

Internada nessa quarta-feira (18), Cardoso surgiu nos Stories do Instagram para dar detalhes de como foi a sua mais nova cirurgia plástica, e também, como estava na pós-operação. "Ainda estou meio grogue da anestesia, toda hora dou uma cochiladinha, mas estou me sentindo superbem, graças a Deus. Até o momento não estou com dor nenhuma", afirmou.



Antes de fazer os procedimentos estéticos, Moranguinho tinha revelado o motivo da cirurgia. "Estou num hospital, mas não estou dodói não, vim fazer um procedimento estético, uma reforma completa. Aguardem que vem um modelo novinho 2024 turbo. Estou toda marcada aqui, o médico passou aqui, também já veio anestesista, enfermeira... Estou em boas mãos”, falou.

E prosseguiu: "Depois vou mostrar o antes e depois porque tem gente que fala 'mas por quê? não precisa fazer nada'. Mas vocês sabem como é... mulheres. Quando colocamos algo na cabeça, ferrou. Tenho uma gordurinha nas costas bem chata, dobrinhas que me incomodam bastante que não me deixavam à vontade para usar qualquer tipo de roupa, um vestido de costas nuas... já faz anos que quero reparar isso e agora tomei coragem", finalizou.

Casada com o cantor Naldo Benny, a dançarina vive dando detalhes também sobre a vida íntima com o marido. Durante o programa Otalab, do Canal Splash, comandado pelo apresentador Otaviano Costa, os dois admitiram que mantêm uma rotina frequente de sexo, e que o recorde de transas deles em uma semana é de 37 vezes.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho