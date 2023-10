Reprodução/Record - 19.10.2023 André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa estavam na roça em 'A Fazenda 15'





Sem divulgar nenhum comunicado justificando o motivo, a Record decidiu cancelar a votação da Roça desta semana em A Fazenda 15 após o completo descontrole dos participantes na manhã desta quinta-feira (19). Com isso, André Gonçalves, Nadja Pessoa e Kally Fonseca estão salvos por mais alguns dias no reality show.



A coluna procurou a Record para saber o motivo de suspender a votação em seu site oficial, mas até a publicação deste texto a emissora não nos respondeu. Provavelmente, irão esperar até a edição ao vivo desta noite para revelar o motivo. Mas atualizaremos o texto caso a emissora se manifeste.

Quem acessou o site oficial do reality show, hospedado no portal R7, para votar na permanência de um dos três roceiros da semana ficou surpreso com o aviso de cancelamento da Roça. Ao clicar no campo que levaria aos ícones dos participantes, os internautas são direcionados a uma página em que consta apenas um banner com a frase "Roça Cancelada".

Antes de optar pelo cancelamento da Roça, a Record havia suspendido a transmissão do sinal do confinamento por alguns minutos aos assinantes do PlayPlus --que pagam uma mensalidade para assistir ao programa 24 horas pelo serviço de streaming. A situação gerou revolta e as manifestações de repúdio dominaram as redes sociais.

Ao que tudo indica, o motivo do cancelamento da Roça envolve a confusão que houve entre Rachel Sheherazade e Jenny Miranda, que iniciou logo pela manhã quando a jornalista se recusou a cumprir com a tarefa de cuidar das ovelhas alegando cansaço.

Após causar punição de 48 horas sem gás na casa, Rachel desceu para cumprir sua obrigação com a ajuda de Lucas Souza. Foi neste momento que Jenny entrou na área em que a jornalista estava e o sinal do PlayPlus foi cortado. Minutos depois, em uma conversa na casa da árvore, a favorita do público contou a André Gonçalves o que aconteceu.

Rachel afirmou que Jenny foi para cima dela, e em um ato de defesa colocou a mão na cara da fazendeira e a afastou de si. E ainda afirmou que não agrediria a rival por ter uma estrutura física menor que a dela.

A jornalista foi chamada para uma conversa com a produção do reality show e até agora não retornou ao confinamento. Na web, as especulações sobre sua expulsão começaram a ganhar força, já que Jenny pode ter denunciado a rival à direção do programa. Enquanto isso, fica somente o registro de uma grande dúvida e nenhuma resposta por parte da emissora.