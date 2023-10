Reprodução Cariúcha segue protocolo de redenção recebe bênção de bispos da Universal

Cariúcha firmou sua imagem em A Fazenda 15, da Record, com uma popularidade nada invejável. A moça havia se tornado meme na web por um vídeo de concurso e é conhecida por protagonizar brigas com a cantora Jojo Todynho, sua inimiga número 1. Não obstante, em sua estadia no reality, a influenciadora se envolveu em discussões e proferiu falas problemáticas que provocaram seu cancelamento nas redes sociais. Agora, a ex-peoa conta com a ajuda do canal para reverter tamanha desaprovação .

A coluna divulgou, em primeira mão, que houve uma reunião com a alta cúpula da Record, incluindo alguns bispos da Igreja Universal que atuam na emissora, eles entraram em um acordo de prestar todo o apoio a Cariúcha durante o tempo que ela precisar, incluindo assistência psicológica.

E a prova de tamanha mobilização da Record, vem da mais recente participação de Cariúcha no programa Fala que Eu Te Escuto. Na atração pastores e bispos da Igreja Universal do Reino de Deus debatem diariamente os temas da atualidade a partir de uma perspectiva cristã. Inclusive, os telespectadores participam dando testemunhos do poder da fé.

Na ocasião, a ex-peoa constou sua participação no programa por meio de uma vídeo chamada com o bispo Márcio Carotti, que comanda o programa. "As informações que eu tenho é que você estava virada no Jiraya lá", disse divertindo Cariúcha que, cumprimentou os pastores presentes na edição. No final da transmissão, o bispo ainda diz que vai rezar por ela.

Confira o trecho da participação de Cariúcha no programa Fala que Eu Te Escuto:

a record colocou a cariucha ate no fala que eu te escuto kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/KOcz8c80qd #AFazenda — Televizona 📺 (@TeIevizona) October 18, 2023

* Texto de Lívia Carvalho

