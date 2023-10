Reprodução A empresa divulgou uma nota sobre as últimas polêmicas de sua campanha

Após o lançamento da música Magia Amarela, uma campanha da Bauducco assinada pela Galeria e protagonizada por Juliette e Duda Beat, na última terça-feira (18), diversos internautas apontaram semelhanças de mensagem e identidade visual com a canção AmarElo, do cantor Emicida. Com isso, a empresa rompeu o silêncio e decidiu cancelar a publicidade.

As acusações tornaram-se ainda maiores após o Evandro Fióti, CEO do Lab Fantasma e irmão do cantor se pocisionar sobre o ocorrido. De acordo com ele, o trabalho de Emicida havia sido "roubado concetualmente".

"Essa música faz parte de uma estratégia de reposicionamento de uma marca que negociou com a gente, só que a gente não chegou a um acordo tanto por cronograma quanto por prazo e questões financeiras. A verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer", explicou.

Ao propmark, a Bauducco e a Galeria se pronunciaram sobre as acusações, afirmando que a música Magia Amarela foi criada para a campanha que tem como objetivo "celebrar o amarelo característico da identidade e presente nas embalagens e comunicação da marca há mais de 30 anos".

Além disso, as empresas esclareceram que a tipografia usada na divulgação da ação foi a mesma usada pela marca e que a escolha por Juliette e Duda Beat como intérpretes se deu pela relação entre elas. A Galeria também confirmou que Emicida foi realmente cotado para estrelar a peça.

Por fim, afirmaram que decidiram cancelar a campanha e estão dialogando com os artistas envolvidos. Leia o comunicado na íntegra:

A música "Magia Amarela", protagonizada por Juliette e Duda Beat, foi criada para fazer parte de uma campanha de mesmo nome da Bauducco, com o objetivo de celebrar o amarelo, icônico e característico da sua identidade visual, presente nas embalagens e comunicações da marca há mais de 30 anos, além de unir conceitos também historicamente propagados: família, união, encantamento e comunhão. Reforçaria ainda a assinatura utilizada nas campanhas da marca: "Um sentimento chamado Família".

A tipografia prevista para os materiais gráficos de divulgação seria a mesma já usada pela marca, tanto nas embalagens como em outras campanhas e posts das redes sociais. A campanha foi concebida como um projeto amplo e integrado, nascido das fortalezas históricas da marca.

Para interpretar a música e protagonizar o videoclipe, foram considerados artistas da música brasileira e internacional. A escolha das cantoras Juliette e Duda Beat refletiu o propósito da campanha: são duas artistas que já tinham uma amizade e formam "uma família" com base nos laços de afeto, de afinidade e da arte. É importante ressaltar que a participação das cantoras se restringiu à interpretação da música-tema, sem vínculo com a criação da campanha.

Diante de questionamentos sobre o projeto e sobre as cantoras, a Bauducco decidiu cancelar a campanha e seguirá dialogando com os artistas envolvidos, pelos quais manifesta total respeito e admiração. Em novas oportunidades, a marca voltará a celebrar sua cor icônica e sua mensagem de união.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko