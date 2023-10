Reprodução/Facebook A ex-participante de First Dates Hotel contou detalhes da morte de sua filha

A estrela de reality Rachael Leader, conhecida por sua participação no programa First Dates Hotel, declarou em suas redes sociais que poderia ter sido morta pelo seu ex-namorado Ashley Henry. De acordo com ela, se não tivesse se recusado a se juntar a ele e a filha do casal, Oria, de apenas dois anos, teria sido mais uma das vítimas de um acidente automobilístico há cerca de quatro meses.

No dia 18 de julho, um incidente, ocorrido na vila de Anwick, em Lincolnshire, considerado inicialmente pela polícia como um caso de colisão direta, tirou a vida de Ashley e Oria quando os dois voltavam para casa.

Entretanto, o acidente sofreu uma reviravolta após a polícia iniciar uma investigação que apontava que a colisão teria sido proposital.

Em um comunicado, a Polícia de Lincolnshire informou os próximos passos: "Iniciamos uma investigação de homicídio após uma colisão fatal entre um caminhão e um carro em Anwick. O motorista Ashley Henry, 35, e a passageira Oria Henry, 2, de Leicester viajavam pela Main Road em um Nissan Quashqai azul quando o incidente ocorreu por volta das 14h45 de domingo, 18 de junho".

"Ambos foram declarados mortos no local. Nossa investigação sobre o incidente continua, mas após uma consideração cuidadosa, podemos confirmar que iniciamos uma investigação de assassinato sobre a morte de Oria, de dois anos. Não estamos procurando mais ninguém relacionado a este incidente, mas não podemos fornecer mais detalhes neste momento", concluiu.

Rachael publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo que "não há escapatória" da agonia de lembrar diariamente do acidente, principalmente ao ver os brinquedos de sua filha ainda espalhados pela casa.

"Não entendo como alguém pode tirar a vida do próprio filho por despeito... é psicótico. Fui convidada para aquela viagem, mas recusei porque já tinha planos. Imagine se eu tivesse ido. Não acho que estaria aqui para contar a história".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko