Após Brincando com o Fogo Brasil e Power Couple Brasil 6, Brenda Paixão embarcou em mais um reality show, dessa vez, um clássico de pegação. A modelo compõe o elenco da segunda temporada do De Férias Com o Ex: Caribe Salseiro VIP, que estreia nesta quinta-feira (19), no Paramount+, e às 21h na MTV. No entanto, a influenciadora parece ter se desagradado com as próprias atitudes no programa. Em entrevista à coluna, a moça destacou sua visão sobre a trajetória após o fim das gravações.

"Eu entrei com uma cabeça de não fazer determinadas coisas e eu não segui nada do que eu pensei, eu fiz tudo e mais um pouco do que eu falei que não faria. Eu errei muito. Fiz coisas lá dentro [do De Férias Com o Ex] das quais eu me arrependo. Mas eu vejo que os erros existem pra gente aprender, pra gente evoluir, eu vejo que nada é por acaso.", disse.

Questionada sobre sua relação com os participantes da temporada, Paixão discorreu sobre a suposta intriga com a DJ Tainá Felipe dentro do reality: "Nós nos conhecíamos aqui fora, não tão a fundo... então a gente conviveu lá bastante. Temos personalidades muito fortes.", começou

"Eu acho ela mulher forte, admirável. Porém, vocês vão acompanhar nessa temporada que duas personalidades muito fortes se dão muito bem ou sai muita faísca. Vocês vão ver no decorrer [dos episódios] que a gente tentou.", contou. "Não tenho nada contra ela, eu sei que ela é uma pessoa boa, mas às vezes têm pessoas boas que a gente não consegue se conectar tanto", pontuou.

Brenda também avaliou que, após conviver com todos, seu conceito sobre determinadas pessoas da casa mudou."Tiveram alguns participantes, um em específico, que mudou mais a minha percepção. Mas na verdade não tanto, porque no fundo eu sempre soube.", constou.

* Texto de Lívia Carvalho

