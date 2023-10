Reprodução Aline Mineiro comenta sobre término do relacionamento e compara relação com o ex com participantes do De Férias com o Ex

Aline Mineiro é um dos nome que integram a edição De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP, que estreia nesta quinta-feira (19), no Paramount+, e às 21h na MTV. Instigada a discorrer sobre o fim do relacionamento de quatro anos com Leo Lins e sua entrada ao reality no time dos solteiros, fez com que a atriz comparasse a experiência de conviver com participantes em uma dinâmica com a fatídica situação de lidar com um ex. Com o questionamento, a influenciadora definiu o rompimento e a nova fase como "quebrar um ciclo".





"Quando eu entrei no De Férias eu tinha acabado, recentemente, um relacionamento de muitos anos. Então o De Férias foi essencial para quebrar um ciclo que eu precisava quebrar há muito tempo e não acontecia", avaliou sua estadia no programa de pegação em entrevista à coluna.

E acrescentou: "Foi um pontapé do tipo 'acabou'. Quando eu entrei no De Férias eu estava com a cabeça maluca. Lógico que todo mundo deve ter colocado alguma coisa antes, limites: 'quando eu entrar, vou fazer desse jeito', mas quando eu entrei não tinha mais regra, não tinha achismo, eu só fui, entreguei pra Deus", disse.

Sobre considerar o que é mais difícil entre conviver com pessoas novas, bem como conhecidos das redes sociais ou um ex, Aline não hesitou: "Conviver com o ex. Sem dúvida, terrível! Doi muito mais", pontuou.

E justificou: "Porque ali com as outras pessoas você não tem ainda aquele envolvimento, você está descobrindo... E o ex não. Você conhece tudo, as manias, com quem poderia ficar, as pessoas que ele poderia usar pra te atacar, os movimentos que ele poderia fazer... você já tem uma leitura da pessoa. O ex é uma maldição muitas vezes", encerrou divertindo-se.

* Texto de Lívia Carvalho

