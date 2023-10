Reprodução O perfil da jornalista se pronunciou após sua eliminação

Após colocar a mão no rosto de Jenny Miranda, a jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 nesta quinta-feira (19). Com o comunicado da produção do reality show, a equipe da apresentadora emitiu uma nota.



"A produção da Record TV acabou de informar que Rachel infelizmente foi expulsa de ‘A Fazenda 15’. Ainda não temos maiores informações e assim que soubermos de tudo manteremos vocês informados”, informou a nota publicada nas redes sociais da jornalista.

A confusão entre Jenny e Rachel começou após a jornalista afirmar que não iria desempenhar as tarefas delegadas pela fazendeira da semana.

"Pode botar meu nome da roça. Não tive medo do presidente da república, eu vou ter medo de você? Quem é você?", disparou Rachel.

As duas discutiram por horas e foram separadas pelos demais peões, e em determinado momento, quando as câmeras do PlayPlus não estavam ativas, Rachel colocou a mão sobre o rosto de Jenny e teria a agredido.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko