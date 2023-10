Reprodução A cantora confirmou que se envolveu com outra pessoa enquanto namorava o artista

A cantora Britney Spears admitiu em sua biografia que traiu o ex-namorado Justin Timberlake. O casal esteve junto entre 1999 e 2002, mas chegou ao fim após a artista se envolver com o dançarino e coreógrafo Wade Robson. No livro, Britney também revelou que foi traída pelo parceiro, mas não apontou o nome da amante do cantor.



De acordo com o site US Weekly, o profissional ficou conhecido por seus trabalhos com Michael Jackson na infância e, no livro, Britney revelou que dançou e beijou o rapaz em um bar espanhol.



Timberlake soube do adultério, mas ambos "concordaram em superar" a situação e continuaram juntos.



Essa foi a primeira vez que a cantora confirmou a traição, mas os burburinhos começaram após o lançamento da música Cry Me a River, em novembro de 2002.



O casal havia se separado após três anos juntos, e Justin confessou que a letra foi escrita depois de uma discussão entre eles. O clipe inclusive mostra o cantor descobrindo uma traição da esposa, que usava roupas similares às de Britney.

Na época, a artista o parabenizou pela forma como usou aquilo como marketing: "Ele conseguiu o que queria. Pessoalmente, acho que parece uma tentativa desesperada. Mas essa foi uma ótima maneira de vender o disco. Ele é esperto".



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko