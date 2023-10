Reprodução/Reuters TNT Sports transmite a premiação da Bola de Ouro para toda a América Latina

A TNT Sports anunciou a transmissão da Bola de Ouro 2023, tradicional premiação dos melhores jogadores e jogadoras do mundo. A revista France Football divulgou no dia 9 de setembro os 30 nomes que disputam o prêmio de melhor jogador do mundo da temporada 2022/23. A Bola de Ouro será entregue no dia 30 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.





A marca esportiva da Warner Bros. Discovery, que já exibe a cerimônia anual de premiação dos melhores jogadores da UEFA, vai transmitir o evento para toda a América Latina. No Brasil, a plataforma de streaming HBO Max e o canal TNT apresentam o prêmio a partir das 15h, horário de Brasília.

No total, serão sete prêmios distribuídos no evento. Além da Bola de Ouro para o melhor jogador e jogadora, a France Football também entregará o Prêmio Gerd Müller ao artilheiro da temporada, o Troféu Yashin, melhor goleiro do mundo, Troféu Kopa, melhor jogador sub-21, clube do ano, prêmio ao clube mais vitorioso em todas as categorias, e o Prêmio Sócrates, que leva o nome do consagrado jogador brasileiro em reconhecimento por ações sociais.

Vinícius Júnior é o único brasileiro que concorre à Bola de Ouro masculina. O atacante do Real Madrid concorre com outros 29 jogadores. Seu favoritismo deve-se aos 23 gols e 19 assistências em 55 partidas na temporada. Benzema é o atual vencedor entre os homens e está entre os 30 finalistas; e a atual campeã entre as mulheres é Alexia Putellas, que não foi selecionada nesta temporada.

Entre os favoritos da lista constam Lionel Messi, Erling Halland e Kylian Mbappe. No Ballon d'Or feminino, a dinâmica se repete e a atacante Debinha, do Kansas City Current, é a representante do Brasil. A espanhola Aitana Bonmati é a grande favorita ao prêmio. O goleiro Ederson, do Manchester City, ainda concorre ao Troféu Yashin, de melhor goleiro do mundo.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho