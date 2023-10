Reprodução Will Domiêncio, do Casamento às Cegas, pediu autorização da mãe para De Férias com o Ex

Da estadia polêmica no Casamento às Cegas: Brasil 2, da Netflix, para o reality de pegação De Férias com o Ex, Will Domiêncio provou que decidiu embarcar em uma experiência totalmente diferente. No entanto, a pergunta que não quer calar é se sua mãe, apontada como responsável de exigir ao moço dizer "não" à noiva Verônica Britto no altar, pertimitu o filho a entrar na atração que promete desde barraco à diversão com outros 12 participantes na Colômbia.

E a resposta é sim! Durante entrevista dada à coluna na manhã desta terça-feira (17), Will anunciou que sua mãe lhe concedeu as bênçãos para que pudesse entrar em outro reality. Inclusive, o moço contou que a reação dela foi bem diferente e que, com a novidade, o irmão dele acabou soltando "Nossa, é aquele reality de pegação!", o que precisou que o influenciador rapidamente se explicasse para a matriarca: "Depois que a gente trocou uma ideia, ela disse: 'vai, aproveita, se diverte, faz o que você tem que fazer'", relatou.

Will contou ainda que sua mãe só fez uma perguntinha antes de concordar com a proposta do filho de ir para o De Férias com o Ex: "Vai querer casar com alguém?", divertiu-se. O influenciador também discorreu sobre a importância da oportunidade de ingressar no reality para as pessoas o perceberem de uma outra forma da apresentada no Casamento às Cegas: Brasil 2. Com ressalvas também a sua família, que poderá ver um outro lado dele.

"Uma das coisas que eu percebei até da galera que estava com a gente na casa é que não imaginavam que eu era brincalhão, muito mente aberta, tranquilo para falar das coisas que eu acho, das coisas que eu gosto. Então, para os meu pais vai ser uma experiência bem legal. Para eles verem como eu sou também", disse.

O episódio referente à mãe de Will diz respeito às cenas finais da produção da Netflix. Após se conectar com Verônica Brito e levar a relação até o altar, Will Domiêncio ouviu o “sim” de sua então noiva, mas disse “não”. O momento gerou muitas críticas, principalmente após uma conversa em que a mãe do ex-participante praticamente implora para que ele não se casasse.

De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP estreará nesta quinta-feira (19), primeiro no Paramount+, e às 21h na MTV.



* Texto de Lívia Carvalho

