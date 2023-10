Reprodução/Globo A apresentadora do SBT revelou detalhes do encontro das loiras no Teleton

A apresentadora Eliana confirmou a participação de Xuxa Meneghel e Angélica no Teleton 2023, uma maratona televisiva do SBT que arrecada doações para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A coluna esteve na coletiva de imprensa do evento nesta terça-feira (17) e traz todos os detalhes da participação das loiras.



De acordo com Eliana, suas amigas não estarão no palco do Teleton, mas ainda assim estarão presentes na campanha beneficente: "Presencialmente, não, infelizmente. Mas como madrinha, mulher insistente que não desiste nunca, consegui uma maneira de que isso acontecesse".

"Mais que isso, que se revertesse para a AACD. Mas não posso contar, é um spoiler pra dar um gostinho especial. Sim, estaremos unidas, não exatamente como vocês imaginam, mas vai ser muito bonito", acrescentou.

"E o mais legal, porque todo mundo que está no palco do Teleton, a gente quer estar bonito e se comunicar, mas queremos reverter nossa presença, importância e nossos milhões de seguidores para que eles doem. Que a participação das três loiras se reverta em doações, isso vai acontecer no palco do Teleton", certificou.

O Teleton 2023 acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro e pretende arrecadar R$ 35 milhões para a AACD. Além das três loiras, outras celebridades como Marcos Mion, Fátima Bernardes, Lucas Selfie e Adriane Galisteu também farão parte do evento.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko