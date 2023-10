Reprodução/GShow Os filhos dos apresentadores também estarão no evento da emissora

João Augusto Liberato e João Guilherme Silva estarão no Teleton 2023, uma maratona televisiva do SBT que arrecada doações para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A coluna esteve na coletiva de imprensa do evento nesta terça-feira (17) e traz todos os detalhes da participação dos filhos de Gugu Liberato e Fausto Silva.

Após a participação dos dois herdeiros na Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck, na Globo, a popularidade de João Augusto e João Guilherme tornou-se ainda maior.

Os dois já estão se encaminhando para seguir os passos dos pais e se estabelecerem na televisão, inclusive com programas de TV próprios. João Guilherme Silva será responsável por comandar o Programa do João Silva na Band, e a atração estreia no dia 21 de outubro.

No SBT, os dois estarão presentes no Teleton 2023, mas desta vez em momentos diferentes. O filho de Faustão estará ao lado de Patrícia Poeta tentando arrecadar doações, enquanto o filho de Gugu Liberato entrará no palco com outros apresentadores. Até o momento, a emissora de Silvio Santos ainda não divulgou o cronograma do evento.

Além do encontro dos herdeiros, o Teleton mostrará um novo reencontro entre as loiras dos programas infantis. Eliana, Xuxa e Angélica voltarão a estar juntas , só que de uma maneira diferente de como ocorreu meses atrás no Criança Esperança.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko