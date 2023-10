Gabriel Perline Personagem Cachorrão, do Programa do João, é interpretado por humorista

João Guilherme Silva, filho de Faustão, iniciará seu vao solo a partir deste sábado (21) com a estreia do Programa do João , nova aposta da Band. E o apresentador não estará sozinho no palco: seus diretores decidiram colocar um personagem que possa chamar a atenção do público mais jovem, talvez até infantil, para se divertir com o Cachorrão, que tem uma "carinha de fofo", mas é bem ácido e piadista. Até então havia todo um suspense envolto na identidade da pessoa que interpreta o personagem, mas a coluna rompe esse mistério para te revelar, em primeira mão, o responsável por dar vida à figura.

O ator responsável por interpretar o Cachorrão é o também comediante, imitador e radialista Robson Bailarino. Famoso inicialmente por sua participação no Programa do Ratinho, do SBT, o artista já compôs diversas atrações da televisão brasileira com as mais variadas imitações de personalidades famosas do público como Raul Gil, Zacarias, Fausto Silva e personagens da Disney.



O Cachorrão estará em cima do palco a todo momento para prestar suporte a João Guilherme, só que ao invés de atuar como uma figura aparentemente fofa, a sua presença no programa renderá doses de humor. Diante disso, Robson deve emprestar todas as suas habilidades ao personagem, principalmente no que diz respeito à imitação de pessoas famosas.

Isso porque durante a coletiva de imprensa que aconteceu nessa segunda-feira (16) no Teatro Itália, no Centro de São Paulo, o comediante imitou apresentadores consagrados da televisão brasileira como Raul Gil e Sonia Abrão. Bom humor que deve atribuir a estreia do programa solo de João, filho de Faustão.

Robson possui mais de 30 anos de carreira artística. Recentemente fez shows com a turma do Café com Bobagem com Oscar Pardini e Ivan de Oliveira, e compôs o programa do Multishow Multi Tom, ao lado de Tom Cavalcanti.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho