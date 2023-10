Reprodução Advogado de Bruno de Luca discorda do MP sobre omissão de socorro a Kayky Brito

Após a informação de que Bruno de Luca irá responder sobre omissão de socorro a Kayky Brito, a defesa do apresentador se pronunciou sobre a decisão do Ministério Público. O episódio diz respeito ao suposto abandono do ator ao amigo, que se acidentou vítima de um atropelamento na madrugada do dia 2 de setembro na Barra da Tijuca, na Zona Oeste no Rio de Janeiro.





"Bruno De Luca não cometeu o crime de omissão de socorro. Não há crime de omissão de socorro se qualquer pessoa que esteja próxima ao acidente preste assistência à vítima. Bruno não foi o causador do acidente, que tem obrigação específica de prestar socorro, como de fato o fez, bem como não exerce qualquer função que lhe traga a obrigação legal de prestar socorro independe de terceiros já o terem feito. Se assim fosse, todos os presentes que não tenham sido a pessoa a telefonar para os bombeiros, teriam praticado omissão de socorro", declarou o advogado Rodrigo Brocchi em comunicado.

O inquérito da Polícia Civil, por sua vez, não havia indiciado Bruno, que aparece em imagens de câmeras de segurança indo embora sem socorrer Kayky , com quem estava bebendo no quiosque. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo quando atravessava a via. Com o acidente, o artista teve politrauma corporal e traumatismo craniano.



No dia seguinte, Bruno prestou depoimento, alegou que viu o acidente, mas só soube que a vítima se tratava do amigo após viajar a São Paulo para o festival The Town. A declaração, no entanto, vai contra as imagens captadas pelas câmeras de segurança e divulgadas pela mídia, bem como relatos de pessoas presentes no local.

* Texto de Lívia Carvalho

