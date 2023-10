Reprodução/Instagram As imagens gravadas mostraram o ator ao lado de uma mulher

As novas imagens da câmera de segurança do quiosque em que o ator Kayky Brito estava foram divulgadas pelo Domingo Espetacular, da Record. Em uma das gravações, o artista aparece interagindo com outra mulher, e logo sendo afastado pelo amigo Bruno de Luca.



O ator aparenta estar embriagado, mas tenta se aproximar e dar um beijo no rosto da mulher, além de fazer o sinal de telefone com a mão. Já o ator Bruno de Luca ainda tentou separá-lo repetidas vezes.



Nos trechos do vídeo, os dois atores conversaram e se aproximaram de uma mulher de vestido branco e rosa no estabelecimento.



Após a aproximação de Kayky Brito, seu amigo ainda tentou reagir e empurrar o ator, para afastá-lo da mulher. Entretanto, Kayky retornou para o lado da moça e foi puxado pela camisa.

A mulher em questão conversou com a Record, e afirmou que os dois estavam alcoolizados: "O Kayky estava mais para caindo de bêbado, e o Bruno muito agitado, muito alterado".



"Eu tinha acabado de falar com eles. Eu estava ali naquele momento, pedindo para eles tomarem cuidado, para aquilo não acontecer, sabe?, relembrou.

No dia 2 de setembro, o ator foi atropelado na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e depois encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto.

Com o diagnóstico de politraumatismo corporal e traumatismo craniano e em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar as fratura do corpo e permaneceu 27 dias internado.

Já na última sexta-feira (29), Kayky recebeu alta e está realizando o processo de reabilitação em sua casa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko