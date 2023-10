Divulgação A cantora mostrou mais detalhes da casa da família

Antônia Morais, filha de Gloria Pires e Orlando Morais, publicou um vídeo no TikTok mostrando mais detalhes da mansão da família, localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A residência é destinada às férias e dias de folgas dos familiares, e conta com piscina, heliponto e um banheiro gigantesco.

A cantora mostrou a casa a seus 82 mil seguidores na rede social, começando pela sala de estar. "Adoro as pias em formato de folha", disse sobre o lavabo para visitantes.



A filha de Gloria Pires também mostrou os quartos de hóspedes no primeiro andar da casa. Na área externa, há uma escultura igual à que foi utilizada em uma das edições do Big Brother Brasil: "A gente teve antes do BBB", ressaltou.

Na parte de baixo, Antônia mostrou os aposentos da família, como a suíte master dos pais e os quartos de cada um dos filhos, que conta com varanda de frente para a piscina. "Eu amo esse banheiro que é supergigante", admitiu.

A irmã de Cleo Pires ainda mostrou uma área de bar próximo da piscina, com sauna e área anexa à casa, que conta com mais quartos de hóspedes e um heliponto.

Nas redes sociais, os detalhes da casa chamaram a atenção. "Eles podiam fazer meio que cimento queimado pelo menos, né, achei tudo no tijolo meio frio", disse um dos usuários do Twitter.

"Nos primeiros segundos de vídeo, pensei que ela estava fazendo um tour pelo estacionamento de um shopping", comentou outro. "Faltou acabamento, principalmente nas áreas intimas, mas mesmo assim tá muito mais bonito que 90% das mansões de famosos", pontuou outro.

Filha de Glória Pires mostra mansão da família em Angra pic.twitter.com/9aiVQQ3Qxr — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) October 16, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko