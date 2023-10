Divulgação/BGS Shota Nakama foi furtado em São Paulo, onde participava da Brasil Game Show

O produtor japonês Shota Nakama , um dos convidados da Brasil Game Show 2023, fez um apelo em seu perfil no X (antigo Twitter), na tarde desse domingo (15), após ter seu AirPods furtados em São Paulo, onde aconteceu a feira de games entre os dias 11 e 15 de outubro. O artista compartilhou a localização do aparelho eletrônico próximo à Praça da República e prometeu "recompensa". "Eu o receberei em minha cama para agradecê-lo", escreveu.

Nakama compõe músicas para games e também é meme entre os brasileiros pela sonoridade de seu nome. Na publicação, o artista divertiu-se com o fato incomum.

"Se você vir alguém carregando descaradamente um estojo de AirPods Pro com a inscrição SHOTA, traga-o para mim", disse. E em seguida, completou o bom humor com mais uma piada. "A pessoa deve ter precisado muito de shota", acrescentou o japonês. Confira o post:

Meus AirPods Pro desapareceram e estão neste local. O mais engraçado é que o estojo tem meu nome gravado nele.



Se você vir alguém carregando descaradamente um estojo de AirPods Pro com a inscrição SHOTA, traga-o para mim.



Eu o receberei em minha cama para agradecê-lo 🙏 pic.twitter.com/zHWPAaC0Md — Shota Nakama (@ShotaNakama) October 15, 2023

Nos comentários, os internautas se solidarizaram, mas não puderam deixar de achar graça da situação. "Impossível não rir, você é a melhor pessoa do mundo", escreveu um fã do produtor de games. Na BGS, Nakama fez apresentações nos dias 12 e 15 do evento, por meio da Video Game Orchestra (VGO), da qual criou.

Não se sabe até o momento se o compositor teve seus pertences devolvidos.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho