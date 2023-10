Reprodução O compositor ficou conhecido após tornar-se um meme no Brasil

Shota Nakama é compositor e um dos principais convidados da Brasil Game Show 2023, e fez ainda mais sucesso no país por conta da sonoridade de seu nome que virou meme.



O compositor também esteve presente na edição do evento de 2022 e é um dos principais nomes no que diz respeito à composição de músicas para games.

Nakama é o criador da Video Game Orchestra, um projeto formado por 28 músicos que introduziu o conceito de apresentações realizadas com orquestra e banda de rock, além de versões instrumentais de músicas populares de jogos.

Com isso, ele já fez turnê por todas as partes do mundo, como Estados Unidos, Canadá e Europa. Neste ano, o compositor fará quatro apresentações durante a BGS 2023 com seu grupo musical.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko