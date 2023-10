Reprodução/Record Solange Almeida revelou em entrevista ao Domingo Espetacular que quase perdeu a capacidade de cantar após vício em cigarro eletrônico

Não é a primeira vez que Solange Almeida relata as consequências em sua saúde após o uso desenfreado de cigarros eletrônicos. Após dizer no ano passado que havia parado de fumar, dessa vez a artista revelou que está passando por tratamento especial depois do vício, em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, na reportagem exibida na noite desse domingo (15).

Na reportagem em questão, a cantora de 49 anos apareceu acompanhada de um profissional e com um aparelho na garganta para cuidar das cordas vocais. A artista lembrou, inclusive, que começou a usar o vape por influência de amigos.

"Fui usuária durante oito, nove meses. Aquela coisa de ver amigos usando, eu nunca tinha usado", contou a ex-vocalista da banda Aviões do Forró.



Solange precisou se submeter a um tratamento de fonoterapia para se recuperar. Segundo a artista, ela passou a ter, inclusive, "dificuldade para respirar" e a voz já não era mais a mesma. "Depois de um exame aprofundado, eu descobri que estava com uma lesão nas cordas vocais e no pulmão", explicou a cantora, que realiza tratamento de fonoterapia antes de seus shows.

