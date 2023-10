Reprodução O empresário de Rico Melquiades acusou o ex-namorado de roubo

Após Rico Melquiades anunciar o fim de seu relacionamento com Matheus Freire, seu empresário, Bruno Ribeiro, botou a boca no trombone. De acordo com o assessor, Matheus tentou roubar tudo o que podia do influenciador, e quando viu que não havia mais nada terminou o namoro.



No Twitter, Bruno fez diversas publicações expondo a situação: "Motivo do término porque ele já roubou o que tinha pra roubar. Pronto falei!".



"E digo mais, tenho todas as conversas do ex dele falando comigo, que ele vive procurando o ex. Toma vergonha na sua cara, vagabundo. Rico fechou contrato milionário porque você era um pé rapado. Aí quer pagar de santo. Se você continuar mentindo eu conto tudo", acrescentou.



"Agora vá lá me processar que eu tenho prints de contratantes que você cobrava dele um valor x e segurava o resto! Se quiser posto aqui", disparou.



"Se contar das gaias que botou também. Então se você continuar pagando de santo vou pro Stories e mostro tudo (...) Foi uma cirurgia plástica que Rico fez né, e precisava de cuidado né? Mas a sua cirurgia de São Paulo foi preciso do Rico pra pagar R$ 6 mil de hospedagem e toda alimentação também. Deixe de falar merda rapaz e assume que você é um bosta e pronto!", finalizou.



Entretanto, logo após as acusações, Rico afirmou em seus Stories do Instagram que nunca foi roubado pelo ex-namorado: "Gente em questão de roubo nunca existiu nunca fui roubado. Então por favor tire essa ideia da cabeça".



"Gente deixa eu falar com vocês sobre esse negócio de roubo que tá saindo na mídia. Eu e o Matheus trabalhávamos juntos. Como assim? Eu fechava trabalho pra ele e ele fechava trabalho pra mim, na minha conta secundária, que eu tenho duas contas. O Matheus falava 'Ricardo, tenho um trabalho de R$ 50 mil pra você. Eu tenho R$ 30 mil pra lhe dar. Você quer R$ 30 mil?'. Eu dizia 'eu quero os R$ 30 mil", explicou.



Após desmentir seu assessor, Bruno voltou a reforçar que tudo o que disse é verdade. "Vamos lá gente. Sou um tipo de pessoa que acompanho há meses o sofrimento de um até então amigo, mas se esse mesmo amigo vem aqui me desmentir sabendo de toda a verdade eu retiro meu time de campo. Mas ressaltando que não retiro uma vírgula que falei. Como não é um assunto meu eles que se resolvam. Mas se tem uma coisa que não sou é mentiroso", declarou.



Além disso, o influenciador Álvaro Xaro também deixou claro que Rico está cego: "Não ia me meter porque quem é amigo já sabe de tudo há meses e alertando o mesmo sobre. Tudo que tá ai é verdade, mas o Rico está numa dependência emocional enorme e o macho já deve tá lá falando um monte como sempre fez e obrigando ele a se retratar porque o outro só é coitado na internet. Tem pessoas que precisam de ajuda e outras que precisam se ajudar. De ajuda, já foi dado todo o suporte. Agora é ele acordar", comentou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko