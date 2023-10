Divulgação A atriz estará no comando do evento que acontecerá dia 24 de outubro

A atriz Carla Diaz será a apresentadora do Prêmio Jovem Brasileiro 2023. Duas décadas após vencer o evento, a artista retornará à maior premiação jovem do mundo ao lado de Guto Melo, criador da premiação.

A premiação acontecerá no dia 24 de outubro e consagrará as celebridades vencedoras que contaram com mais de 25 milhões de votos ao longo de diversas etapas.

"É com grande prazer que eu aceito o convite para apresentar o prêmio Jovem Brasileiro. Esse prêmio que existe há tantos anos, que, inclusive eu tenho uma história. Já ganhei como Melhor Atriz lá em 2002, e também fui indicada várias outras vezes. Ganhei outras vezes também, como Melhor Atriz em 2021. É um prêmio que é muito importante, ele incentiva e homenageia jovens que estão em destaque na música, na televisão, no cinema, nos esportes, no meio ambiente, na internet brasileira. Então eu estou muito honrada, muito feliz de comandar essa grande premiação que existe há tanto tempo no nosso país", revelou Carla Diaz.

Para Guto Melo, o anúncio da atriz como apresentadora remonta à história que a artista tem com o evento: "O PJB historicamente é uma premiação que impulsiona os jovens. A Carla venceu o prêmio ainda jovem, quando despontava na carreira de atriz. Agora, já consolidada e com renome internacional, é a garantia de que nós fazemos parte da história desses grandes artistas".

Nesta edição, o Prêmio Jovem Brasileiro traz uma lista impressionante de vencedores, como Key Alves na categoria "Melhor Participante de Reality". Além da ex-BBB, Mari Fernandes foi eleita a "Melhor Cantora" e Gustavo Mioto conquistou o troféu de "Melhor Cantor".

As novidades, informações e vencedores foram anunciados em uma live conduzida por Guto Melo diretamente dos estúdios da 1 FM. As categorias da premiação são dividas em 26 grupos e o evento será uma celebração da juventude brasileira.

"O Prêmio Jovem Brasileiro é um tributo à diversidade de talentos que nossa juventude possui. A cada ano, somos lembrados do poder da determinação e do potencial ilimitado dos jovens brasileiros. Este evento é uma celebração de suas realizações, bem como uma plataforma para incentivar e orientar as gerações futuras", explicou Guto.

Em 2023, a premiação se une novamente à ONG Amigos do Bem, que celebra 30 anos neste ano. Além disso, o evento acontecerá no dia 24 de outubro e promete ser um momento repleto de grandes participações, shows exclusivos e encontros memoráveis.

*Texto de Júlia Wasko

