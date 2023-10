Reprodução Maraísa impressiona fãs com mudança de visual

A cantora Maraisa, que faz dupla com irmã Maiara, foi alvo do famoso "antes e depois" feito pelos fãs nesse domingo (15). A evolução no visual da sertaneja de 35 anos virou assunto na internet após internautas compararem sua aparência atual com a de alguns anos atrás. As fotos impressionaram os seguidores e admiradores da artista.

“Maraisa ficou mais linda”, disse uma internauta. “Um dos poucos investimentos em procedimentos estéticos que a gente vê que deu certo. Maravilhosa!”, escreveu outro.



E levantou brincadeiras sobre quais foram as mudanças que Maraísa fez para chegar à aparência de hoje. "Acho que ela trocou até a íris dos olhos", brincou uma terceira. "Maraisa ficou mais linda, o que me falta é dinheiro", opinou mais uma.



Maraisa é bem ativa nas redes sociais e frequentemente compartilha com seguidores sua rotina, seja dos dias agitados de shows e arrumações, até os momentos de descanso em casa. A artista também sempre fala abertamente sobre seus cuidados com a saúde e destaca a importância dos exercícios físicos e boa alimentação. “Cuidando do corpo, da mente e ao som da nossa música”, disse ela em uma publicação em que aparece fazendo musculação, em junho deste ano.

Maraisa também não esconde que é adepta de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Em agosto deste ano a cantora mostrou um dos procedimentos que faz para manter a pele firme, com aplicações de colágeno. A famosa também já fez rinoplastia, lipoaspiração e colocou silicone nos seios.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho