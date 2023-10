Divulgação A cantora conquistou o 1º lugar nas rádios do Brasil com Dois Fugitivos

Nesta segunda-feira (16), a cantora Simone Mendes recebeu a notícia para mais uma comemoração: sua música Dois Fugitivos, parte do álbum Cintilante, alcançou a posição de 1º lugar nas rádios de todo o país como a canção mais ouvida.

Esse é um grande marco para a artista, que iniciou sua carreira solo no ano passado, após anunciar o fim da dupla com a irmã Simaria. O hit soma mais de 27 milhões de plays no Spotify e está em #15 no Top 50 Brasil, além de ultrapassar 47 milhões de views no Youtube e ser destaque nas plataformas digitais.



Além do sucesso da nova produção, Simone celebrou recentemente outras duas conquistas, o marco de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e ao emplacar cinco canções entre as mais ouvidas do Brasil, sendo que quatro delas estão no Top 50.



Seu álbum Cintilante já conta com mais de 630 milhões de plays nas plataformas de áudio e vídeo. A música Erro Gostoso, que encabeça o projeto solo da cantora, já soma mais de 450 milhões de views e streams em todas as plataformas, estando na posição #14 no Top 50 Brasil do Spotify e na lista de Top 200 Global.

Outras canções da artista também estão no Top 200, sendo elas: Manda um Oi (#20) com a dupla Guilherme & Benuto, Daqui pra Sempre (#27) com a participação da cantora Manu, Beijoqueira (#127) feat com Thiago Carvalho, Não vai ver nunca (#155) com Ana Castela, e Oceano (#184), com a dupla Felipe e Rodrigo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko