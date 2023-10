Reprodução Sam Neill em cena de Jurassic World: Domínio (2022)

O ator Sam Neill deu uma atualização nada animadora sobre seu estado de saúde. O eterno Alan Grant nos filmes da franquia Jurassic Park tornou público o diagnóstico de um câncer raro em março deste ano. Agora, o artista de 76 anos revelou, em entrevista ao programa Australian Story, que sua quimioterapia não apresentou o resultado esperado e que o medicamento atualmente usado pelo veterano perde o efeito após 12 horas. Sobre o fim da resultância do medicamento, o artista admitiu: "Estou preparado para isso", afirmou.





A doença de Neill é uma forma rara de câncer conhecida como linfoma angioimunoblástico de células T. Após a fala, o veterano falou, inclusive, sobre a morte. O ator confessou que, para ele, morrer seria "chato", mas que não está "nem remotamente com medo" da morte. O astro também descartou qualquer possibilidade de aposentadoria.

Atualmente, Sam está trabalhando em dois projetos: uma adaptação para o cinema do livro Apples Never Fall, da escritora Liana Moriarty, nas filmagens da série The Twelve.

Neill primeiro trabalhou no elenco como protagonista principal de Jurassic Park, em 1993, depois ele atuou em Jurassic Park 3. Rcentemente ele retornou à franquia em Jurassic World: Domínio, de 2022. E também marcou presença em longas como O Homem Bicentenário (1999) e A Profecia 3 (1981). Assista a seguir aos trailers do primeiro e do último ‘Jurassic Park’ com a presença do ator:



* Texto de Lívia Carvalho

