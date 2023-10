Reprodução O influenciador anunciou o fim de seu relacionamento com Matheus Freire

Na manhã desta sexta-feira (13), Rico Melquiades surgiu em seu Instagram abalado ao compartilhar um comunicado anunciando o fim de seu namoro com Matheus Freire. De acordo com o campeão de A Fazenda 13, a decisão partiu de seu ex-companheiro.



"Em respeito a todos seguidores que me seguem, e que torcem por mim e pelo Matheus, venho informar que não estamos mais juntos. Decisão exclusiva dele. Confesso que estou extremamente triste, mas vou tirar forças de onde não tenho. Amo vocês", publicou.

"Estou muito triste, pois não sou de ferro e nem sou esses blogueiros que acabam hoje e amanhã já está com outra pessoa feliz. Nessa hora queria ser como esses blogueiros. Galera, me indiquem terapia, pô. A mente aqui é fraca", acrescentou.

Após o desabafo, Rico ainda publicou um vídeo chorando: "Estou me segurando para os tapes do meu nariz não pular fora. Eu tô muito mal, de verdade. Porque eu sou o tipo de pessoa que quando gosta, eu me entrego, viro uma cadelinha (...) Vou ficar bem, porque eu nunca vi ninguém morrer de amor. Vou fazer minhas terapias. Hoje estou me dopando mesmo, tomando rivotril".

Essa é a segunda vez que o casal anuncia o fim do relacionamento neste ano. Em agosto, os dois terminaram rapidamente e horas depois revelaram que já haviam feito as pazes.

🚨FIM! Rico Melquiades aparece bem abalado em seus stories para anunciar o fim da relação com Matheus Freire.



O ex-fazenda disse que a decisão de terminar o relacionamento foi totalmente de Matheus. pic.twitter.com/sKY4g5P7Uv — Central Reality (@centralreality) October 13, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko