Reprodução/TV Meio Norte O repórter desabafou sobre a qualidade do ar em Manaus

Na última quinta-feira (12), o repórter Lucas Conrado esteve ao vivo no programa TV Onda Digital, afiliada da TV Meio Norte em Manaus, e se revoltou ao ter dificuldade para respirar por conta da densidade do ar.



De acordo com o site norte-americano World Air Quality Index, que acompanha os níveis de poluição, as recentes queimadas na região fizeram com que o Amazonas atingisse o terceiro lugar entre os piores do mundo para se respirar.

Com isso, o jornalista apareceu de máscara em uma chamada ao vivo e lamentou a situação: "Está perigoso respirar aqui na capital amazonense. Não é nem insalubre, está perigoso respirar aqui por conta dessa densa fumaça, por conta das queimadas".

Em apenas 48 horas, o Corpo de Bombeiros informou que foram mais de 1.900 focos de incêndio combatidos, mas o repórter apontou que a realidade de quem vive em Manaus é outra.

"Todos os dias nós estamos em situações como essa, com muita fumaça. As recomendações é que se use máscara e coloque uma bacia de água. A verdade é que os olhos ardem, é difícil de respirar porque o nariz arde, a garganta também", revelou.

"Hoje parece pior que ontem, e a expectativa é de que piore ainda mais, porque mais focos de incêndio são registrados todos os dias. A verdade é que 119 agentes do Corpo de Bombeiros não são suficientes para combater esses incêndios", analisou.

"Os brigadistas não dão conta, até porque o Amazonas é um Estado continental. A grande parte da Europa Ocidental caberia aqui no Estado. Além do clima muito quente, ainda tem a fumaça, e as pessoas precisam estar sempre hidratadas, pois correm o risco de ter um colapso de saúde", concluiu.

Ao G1, o Superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, explicou que a onda de fumaça vem dos municípios do Careiro e Autazes: "Essa fumaça vem dessa região e é provocada pelo uso inadequado do fogo em áreas de agropecuária e que se estendem para áreas de vegetação".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.