Reprodução/Record A funkeira ficou sem reação ao ser desmentida após sua eliminação

Na última quinta-feira (12), Cariúcha foi eliminada de A Fazenda 15 com apenas 9,74% dos votos do público para permanecer na disputa. Após sua saída, a funkeira participou da Cabine de Descompressão e analisou todos os momentos polêmicos que protagonizou no reality show.



Durante a conversa com o apresentador Lucas Selfie, a ex-peoa assistiu sua briga com Rachel Sheherazade, e foi novamente desmentida ao vivo. Ainda assim, não deu o braço a torcer e deixou claro sua inimizade com a jornalista.

"Sobre isso poderia até pedir desculpa para ela, mas não para pessoa, porque ela é podre, uma pessoa podre (...) Eu grito, falo alto. Fui para isso, para dar entretenimento, o povo queria paz, vai dormir em casa!", disparou.

Após perceber que foi manipulada por Kamila Simioni, a funkeira lamentou: "Eu pensei que ela me via como amiga, como aliada. Estou me sentindo uma tonta".

Sobre Lucas Souza, com quem protagonizou diversas discussões, Cariúcha afirmou que ele não passa de um personagem. "Lucas está bem confiante que vai ganhar, ele fez coach, fez muita coisa. Não é ele, é um personagem, montou o personagem, quer ser o novo Arthur Aguiar. Fez coach, contratou um monte de gente... Não sei até quando ele vai sustentar esse personagem", explicou.

Outro ponto comentado pela ex-participante de A Fazenda foi a comparação com Jojo Todynho. "As pessoas têm que parar de me comparar com a Jojo, já faço barraco desde a Garota da Laje, desde o meme sou assim, tem que parar com isso", afirmou.

Por outro lado, Cariúcha assistiu um vídeo em que Jojo analisa sua participação no jogo e representatividade negativa: "Nesse ponto ela está certa... Ela é muito sensata, inteligente, apesar da pouca idade que tem, é muito sensata, experiente".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.