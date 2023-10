Divulgação O artista lançou um novo clipe em que aparece completamente pelado

Na ultima quinta-feira (12), o cantor Lenny Kravitz lançou seu novo clipe musical TK241 e surpreendeu os fãs com cenas reveladoras em que aparece nu.



No vídeo, o artista aparece vestindo absolutamente nada enquanto sai da cama e vai para o chuveiro, além de mostrá-lo dançando pela casa.

A música faz parte do próximo LP duplo do cantor, chamado Blue Eletric Light, com lançamento previsto para 15 de março de 2024. O single marca seu 12° álbum completo e seu primeiro lançamento em cinco anos.

"Todos a bordo, levem-no para a estratosfera (...) A congregação está viva, tudo o que estou pedindo é que você quebre o selo, para que possamos dançar nosso caminho para o divino", canta na letra da música.

TK421 Music Video. Tomorrow. 12 PM ET/ 5 PM BST. https://t.co/TWLNK8ImRZ pic.twitter.com/CpkP6MFBXr — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) October 11, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko